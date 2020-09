Camera: oggi question time con ministri Bonafede, Manfredi, Spadafora, Patuanelli e Speranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a promuovere l'innovazione tecnologica in ambito sanitario, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Recovery fund (Bologna – Misto-Pp-Ap); sui test veloci per la rilevazione del virus Covid-19, con particolare riferimento al relativo utilizzo in ambito scolastico (Carnevali – Pd); sul rigoroso rispetto della normativa da parte dei soggetti istituzionali responsabili della tutela della salute dei cittadini, alla luce delle vicende relative al contratto di fornitura di dispositivi di protezione individuale sottoscritto dalla Regione Lazio (Lollobrigida – Fd'I). (com)