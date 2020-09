Italia-Corea del Sud: al via il Florence Korea Film Fest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla commedia all’action movie, passando per il melodramma fino all’horror e al dramma sociale, il viaggio del festival racconterà la società coreana nelle mille sfaccettature attraverso un programma variegato a partire dall’omaggio all’ospite d’onore e acclamato attore Cho Jin-woong, virtualmente presente in sala grazie a una lunga intervista che ha rilasciato al festival. E poi i maggior successi in patria nella sezione principale “Orizzonti coreani”, mentre “Independent Korea” ci mostrerà una panoramica dei lavori più interessanti di autori emergenti. Due le nuove sezioni di quest’anno: “K-History” dedicata alla storia del paese e “K-Documentary” con una selezione di documentari sulla Corea del Nord e sull’ambiente. Tra gli eventi speciali la proiezione del film premio Oscar “Parasite” di Bong Joon-oh (il regista fu ospite del festival nel 2011). Si apre con il thriller finanziario e politico “Black Money” e si chiude con il grande ritorno dell’attrice Lee Young-Ae, già protagonista di “Lady Vendetta” di Park Chan-Wook, con il thriller drammatico “Bring Me Home” di Kim Seung-Woo. On line, sulla piattaforma Più Compagnia, le sezioni “Corti Corti!” e la “K-Virtual Reality Experience”. Anche quest’anno il Florence Korea Film Fest offrirà dei momenti di incontro tra studiosi e ospiti. Il primo è una riflessione dedicata al mestiere dell’attore con la lunga intervista realizzata dalla critica cinematografica Caterina Liverani, consulente alla programmazione del festival e curatrice della retrospettiva a lui dedicata. Altro momento di riflessione è dedicato al futuro del cinema dopo l’emergenza sanitaria mondiale a cui parteciperanno il direttore del festival Gelli e la stessa Liverani, il professor Luigi Nepi, Marco Luceri (critico cinematografico) e Gianluca Guzzo (amministratore delegato e fondatore del portale di cinema MyMovies.it). (segue) (Com)