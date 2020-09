Ue: Di Maio, Commissione ha superato paradigma dell’austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle politiche delle Commissione europea c’è stato un cambio di paradigma per uscire dalla crisi abbandonando il criterio dell’austerità. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in audizione alla commissione riunite Affari esteri e Attività produttive sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. Secondo Di Maio, con il Piano generale per la ripresa dell’Ue, “lo stimolo fiscale è decisivo per uscire dalla crisi al di fuori dell’austerità”, come dimostrato nelle parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “C’è un cambio di paradigma, un giusto equilibrio a sostegno dell’economia europea, rompendo il tabù storico del debito comune europeo, non è un caso che il nome sia Next Generation Eu”.(Gad)