Governo: Salvini: non durerà fino a 2023 perché non sono d'accordo su nulla

- Il leader della Lega Matteo Salvini mette in dubbio la tenuta del governo. "Penso sia difficile che duri fino al 2023 – ha detto intervenendo a “Mattino 5” - , non vanno d'accordo su una cosa. In questo anno di governo non c'è stata una riforma fatta. Niente, perché non vanno d'accordo su niente e gli elettori glielo hanno fatto notare. In Veneto, Renzi e il M5s non hanno eletto neanche un consigliere". Quanto al risultato elettorale della Lega, ha aggiunto: “gli elettori hanno scelto così, vuol dire che gli avversari erano più forti, onore a chi ha vinto, ma noi cresciamo nelle Marche, a Macerata, in Valle d'Aosta. Entriamo in consiglio regionale in Puglia e in Campania dove alle scorse regionali avevamo zero consiglieri. Continuiamo con calma mattoncino dopo mattoncino a costruire un'idea di paese".(Rin)