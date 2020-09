Libia: revocato lo stato di forza maggiore nel porto di Zueitina, altri siti in fase di valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) ha revocato lo stato di forza maggiore vigente nel porto di Zueitina, dopo che negli ultimi due giorni sono state effettuate delle valutazioni di sicurezza. Lo riferisce un comunicato stampa della Noc. "La valutazione è stata positiva e ha concluso che vi è un significativo miglioramento della situazione della sicurezza che consente alla Noc di riprendere la produzione e le esportazioni verso i mercati globali", si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito della Noc. L'operatore della Zueitina Oil Company è stato incaricato di avviare gli accordi di produzione. La Zueitina Oil Company è il principale fornitore di Gpl e anche una fonte importante per il sistema infrastrutturale costiero, che consente al resto degli operatori di fornire gas alle centrali elettriche di Bengasi e Zueitina, alleviando le sofferenze delle persone nella città di Bengasi e nei suoi sobborghi, prosegue il comunicato. I porti di Hariga, Brega e Zueitina sono quindi classificati come porti sicuri. I restanti giacimenti petroliferi e porti sono in corso di valutazione, secondo gli standard di sicurezza in vigore nel settore petrolifero nazionale, conclude la Noc.La Noc prevede che la produzione di petrolio nel Paese membro dell’Opec raggiungerà quota 260 mila barili al giorno durante la prossima settimana, dopo la ripresa delle attività in alcuni campi petroliferi e terminal di esportazione. In una dichiarazione la Noc ha annunciato "il graduale ritorno degli ingegneri e dei lavoratori nazionali nei siti, nei campi e nei porti sicuri, per iniziare le operazioni di produzione come primo passo dai porti di Marsa el Hariga e Marsa el Brega”, situati entrambi nell’est della Libia. Un secondo passaggio prevede la riapertura delle infrastrutture nel resto del paese che “avverrà come stabilito in base ai rapporti di sicurezza e protezione". Gli accordi per le esportazioni dai siti “sicuri” sono stati approntati e “le petroliere arriveranno dal 23 settembre per prelevare il greggio disponibile nei depositi durante le prossime 72 ore”. La Noc precisa che la produzione totale “raggiungerà circa 260 mila barili al giorno la prossima settimana" dall’attuale quota di circa 100 mila barili. Si tratta di livelli ancora lontani dagli 1,2 milioni di barili al giorno di inizio gennaio 2020 e dagli 1,6 milioni di barili pre-rivoluzione del 2011. (Res)