Regno Unito: Sunak studia nuovo piano a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, starebbe studiando nuove misure a sostegno degli stipendi dei lavoratori colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia, allo scopo di evitare un'ondata di disoccupazione di massa quando il piano di aspettativa al momento in funzione cesserà di esistere il 31 ottobre. Il piano di aspettativa attualmente in vigore implica che lo Stato copre il 70 per cento dello stipendio del lavoratore, a condizione che il datore di lavoro copra almeno il 10. Il costo di quest'operazione, iniziata a marzo, è stato sinora di 39 miliardi di sterline (circa 42 miliardi di euro). Sunak ha fatto voto di inventare soluzioni "creative", e sta valutando la possibilità che il Tesoro britannico e le imprese possano condividere i costi delle compensazioni allo stipendio di lavoratori che possono lavorare solo part-time a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Ad aggiungere pressione su Sunak è stato l'annuncio di Johnson di ieri sera, secondo cui le restrizioni potrebbero durare fino a sei mesi. Il leader laburista Keir Starmer ha già previsto un "disastro" occupazionale quando lo schema di aspettativa terminerà a fine ottobre. Dal ministero fanno sapere che Sunak starebbe considerando una serie di misure, ma nessuna decisione è stata ancora presa. (Rel)