Ue: Di Maio su Piano nazionale di ripresa, in corso fase di razionalizzazione delle proposte

- Ripresa economica, la creazione di posti di lavoro, la transizione verde e digitale. Sono questi i punti centrali del Piano nazionale e di resilienza dell’Italia come spiegato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in audizione alla commissione riunite Affari esteri e Attività produttive sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. "Stiamo adesso entrando in una seconda fase, quella della razionalizzazione delle proposte, della loro selezione e del loro perfezionamento in coerenza con le linee d'intervento prioritarie che il governo ha concordato", ha chiarito il ministro ricordando le priorità individuate dal Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae). (Gad)