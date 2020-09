© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto per la realizzazione dello stadio dell'As Roma a Tor di Valle "siamo al rush finale. Il traguardo è vicino". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista a "Il Romanista". Alla domanda se contasse di far arrivare il progetto in Assemblea capitolina entro natale, Raggi ha risposto: "Sì, lo confermo. È l'obiettivo a cui stiamo lavorando".(Rer)