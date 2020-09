Corea del Sud: prezzi alla produzione in aumento a causa del maltempo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle esportazioni della Corea del Sud hanno segnato una flessione ad agosto, per la prima volta da quattro mesi, a causa dell’apprezzamento della valuta locale rispetto al dollaro Usa. Lo certificano i dati pubblicato dalla banca centrale sudcoreana oggi, 15 settembre. L’indice dei prezzi delle esportazioni denominato in won è calato dello 0,2 per cento il mese scorso rispetto a luglio, quando invece l’indice aveva segnato un aumento di un decimo di punto percentuale su base mensile. Il dato preliminare della Banca di Corea segna anche un calo del 6,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il 15mo calo mensile su base annua consecutivo. A influire sul prezzo delle esportazioni, secondo la Banca di Corea, è stato anche il calo dei prezzi globali dei semiconduttori, che costituiscono una delle principali voci dell’export sudcoreano. (segue) (Git)