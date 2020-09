Corea del Sud: prezzi alla produzione in aumento a causa del maltempo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede che la Corea del Sud scalerà tre posizioni nella classifica delle maggiori economie mondiali quest’anno, attestandosi alla nona posizione, nonostante una contrazione economica del 3,3 per cento nel secondo trimestre 2020. La quarta economia dell’Asia vedrà probabilmente calare il proprio pil nominale dell’1,8 per cento, a 1.540 miliardi di dollari, a condizione però che il paese eviti una seconda ondata di contagi da coronavirus. Secondo le previsioni dell’Ocse, Seul si posizionerà al nono posto, superando il Brasile. La Corea del Sud supererà quasi certamente anche il Canada e la Russia, che dovrebbero rimanere al nono e decimo posto della classifica, come lo scorso anno. (segue) (Git)