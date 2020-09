Usa: Trump proibisce ai contractor pubblici la “formazione alla diversità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 22 settembre, un ordine esecutivo che proibisce alle Forze armate, ai fornitori e subappaltatori del governo federale e ai beneficiari di sovvenzioni pubbliche di somministrare ai loro dipendenti una serie di corsi obbligatori di “formazione alla diversità”. Il decreto presidenziale nega in particolare l’imposizione ai dipendenti di “concetti divisivi”, incluso il concetto secondo cui gli Stati Uniti sarebbero “fondamentalmente razzisti o sessisti, oppure l’idea che un singolo individuo possa essere corresponsabile di “azioni commesse in passato da altri membri della stessa razza o sesso”. L’ordinanza sancisce anche che nessun membro delle forze armate possa subire penalizzazioni o conseguenze disciplinari per il suo rifiuto a condividere queste idee. “Ai cittadini statunitensi dovrebbe essere trasmesso l’orgoglio per questo grande paese”, ha scritto Trump su Twitter. (segue) (Git)