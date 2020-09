Infrastrutture: nuovo record operativo per il sistema ferroviario di Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei sistemi di transito di massa di Manila, la Linea di transito della ferrovia metropolitana n.3 (Mrt-3), ha conseguito un nuovo record operativo, con 22 convogli ferroviari in servizio. Lo hanno annunciato le autorità dei trasporti della capitale delle Filippine ieri, 22 settembre. Il conseguimento del nuovo record è stato reso possibile dalla cooperazione con aziende giapponesi del settore, che collaborano alla manutenzione e riparazione della Linea n.3. La rete opera i 22 convogli con un record di sicurezza sinora inviolato, contrariamente ai frequenti incidenti verificatisi negli anni precedenti. Le autorità filippine hanno affidato la modernizzazione e manutenzione della Mrt-3 di Manila alle aziende giapponesi Sumitomo Corp. e Mitsubishi Heavy Insutries. La Linea n.3 è un sistema ferroviario leggero sopraelevato lungo 16,9 chilometri, che attraversa i distretti più trafficati della metropoli filippina, e serve ogni giorno circa 67mila utenti. Prima dell’opera di manutenzione, la Mrt-3 incappava in frequenti incidenti e problemi operativi, causati dal deterioramento dei binari e dei convogli. Filippine e Giappone hanno firmato un contratto da 336 milioni di dollari per la riabilitazione della linea nel novembre 2018. (Fim)