Corea del Nord: think tank Usa individua lanciatore mobile per missili balistici

- 38 North, un think tank statunitense che si occupa del monitoraggio della Corea del Nord, ha individuato un lanciatore mobile per missili balistici presso il sito per le esercitazioni militari di Mirim, alle porte della capitale della Corea del Nord, Pyongyang. Il veicolo è stato individuato tramite l’analisi di immagini satellitari scattate ieri, 22 settembre; il veicolo sarebbe parte dei mezzi che prenderanno parte alla parata militare del prossimo 10 ottobre giorno del 75mo anniversario della fondazione del Partito del lavoro nordcoreano. “Sebbene la risoluzione dell’immagine sia insufficiente a determinare esattamente il tipo di veicolo, le dimensioni relative suggeriscono si tratti di un trasporto – erettore – lanciatore (Tel) per missili di grandi dimensioni” recita l’analisi pubblicata da 38 North. Il veicolo appare grande a sufficienza per trasportare e lanciare un singolo missile balistico intercontinentale dell’arsenale nordcoreano. Le immagini satellitari hanno anche ritratto grandi formazioni di veicoli militari e truppe impegnati nei preparativi per la parata del 10 ottobre. Diversi analisti hanno ipotizzato che Pyongyang intenda approfittare della parata per presentare nuovi sistemi bellici. (segue) (Nys)