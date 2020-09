Corea del Nord: think tank Usa individua lanciatore mobile per missili balistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord dispone di un “piccolo numero” di armi atomiche. Lo ha dichiarato la scorsa settimana il vicecapo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, il generale dell’Aviazione John Hyten. L’ufficiale non ha fornito una indicazione numerica precisa, spiegando che si tratta di una informazione “riservata”. “Si tratta di una caratterizzazione attendibile della capacità nucleari che minacciano i vicini (della Corea del Nord) e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Hyten nel corso di un simposio organizzato dal Centro per gli studi sulle armi di distruzione di massa della National Defense University. Gli Stati Uniti non hanno mai discusso ufficialmente le loro valutazioni in merito alle capacità nucleari della Corea del Nord, ma il consenso di diversi esperti del settore è che il Nord disponga di circa 70 testate nucleari. Nel suo ultimo rapporto annuale “”North Korean Tactics” (“Tattiche nordcoreane”), l’Esercito degli Stati Uniti stima anche che Pyongyang mantenga da 2.500 a 5mila tonnellate di armi chimiche. (segue) (Nys)