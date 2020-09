Corea del Nord: think tank Usa individua lanciatore mobile per missili balistici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è detto convinto che il paese non debba più combattere alcuna guerra in futuro, grazie al deterrente garantitogli dal proprio arsenale nucleare. “Grazie al nostro deterrente nucleare auto-difensivo affidabile ed efficace, non ci saranno più guerre su questa terra, e la sicurezza e il futuro del nostro paese verranno tutelati per sempre”, ha affermato il leader nordcoreano nel corso di un recente comizio rilanciato dai media di Stato di Pyongyang. Kim ha tenuto un discorso di fronte a un platea di veterani il 27 luglio, in occasione del 67mo armistizio che ha posto fine alla Guerra di Corea, nel 1953. Il leader nordcoreano ha affermato che le armi nucleari consentiranno al paese di tutelarsi da “pressioni e minacce militari da parte delle forze imperialiste e ostili”. Da anni la Corea del Nord afferma che il proprio programma nucleare abbia finalità puramente difensive, nell’ipotesi di invasioni o tentativi di cambio di regime. Diversi esperti avvertono però che la disponibilità di un arsenale atomico possa spingere il regime nordcoreano verso posizioni sempre più bellicose e radicali, impedendo la risposta ad aggressioni a bassa intensità da parte del Nord. (Nys)