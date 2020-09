Cina: Xi Jinping all'Onu, paesi non cadano nella trappola dello "scontro di civiltà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati dovrebbero mettere da parte l'ideologia e le controversie, e non cadere nella trappola del cosiddetto "scontro di civiltà". Lo ha dichiarato ieri, 22 settembre, il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso del dibattito in videoconferenza della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu). Xi ha invitato tutti i Paesi a considerarsi parte di una comunità dal futuro condiviso, a spezzare i vincoli di una mentalità di gioco a somma zero e proseguire, invece, con un atteggiamento cooperativo e vincente. "Dobbiamo mostrare rispetto nelle scelte da parte dei Paesi dei propri percorsi e modelli di sviluppo, e consentire alla diversità di diventare la forza trainante inesauribile della società umana", ha detto Xi.(Cip)