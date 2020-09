Malesia: leader opposizione Anwar afferma di poter costituire una maggioranza alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione progressista della Malesia, Anwar ibrahim, ha dichiarato oggi, 22 settembre, di disporre del sostegno di un numero di parlamentari sufficiente a sfiduciare l’attuale primo ministro, Muhyiddin Yassin, e a formare un nuovo governo. Anwar ha convocato una conferenza stampa in tutta fretta questa mattina, affermando di essere stato avvicinato da “un certo numero di deputati di diversi partiti che hanno espresso profonda insoddisfazione nei confronti della leadership attuale”. Il politico 73enne ha sostenuto di godere di un “sostegno convincente” tra i 222 parlamentari del paese, senza fornire però indicazioni più precise. Le dichiarazioni di Anwar hanno innescato la reazione immediata di uno dei ministri del governo Khairy Jamaluddin, che ha pubblicato su Twitter una foto dell’ultimo consiglio dei ministri, corredata dalla didascalia: “L’incontro di governo si è appena concluso. Nessun collasso o crisi di sorta”. Anwar è leader di Pakatan Harapan, alleanza di tre formazioni politiche progressiste vincitrice delle elezioni politiche del 2018. Il politico ha dichiarato di voler ottenere un’udienza dal re Abdullah Sultan Ahmad Shah per dimostrare la propria maggioranza. Un incontro fissato per la mattinata di ieri, 22 settembre, è stato però posticipato a causa dei problemi di salute del sovrano. (segue) (Fim)