Usa: Trump proibisce ai contractor pubblici la “formazione alla diversità”

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 22 settembre, un ordine esecutivo che proibisce alle Forze armate, ai fornitori e subappaltatori del governo federale e ai beneficiari di sovvenzioni pubbliche di somministrare ai loro dipendenti una serie di corsi obbligatori di “formazione alla diversità”. Il decreto presidenziale nega in particolare l’imposizione ai dipendenti di “concetti divisivi”, incluso il concetto secondo cui gli Stati Uniti sarebbero “fondamentalmente razzisti o sessisti, oppure l’idea che un singolo individuo possa essere corresponsabile di “azioni commesse in passato da altri membri della stessa razza o sesso”. L’ordinanza sancisce anche che nessun membro delle forze armate possa subire penalizzazioni o conseguenze disciplinari per il suo rifiuto a condividere queste idee. “Ai cittadini statunitensi dovrebbe essere trasmesso l’orgoglio per questo grande paese”, ha scritto Trump su Twitter.Ormai da anni i dipendenti delle grandi aziende private e delle agenzie pubbliche Usa sono obbligati a frequentare corsi e seminari di “formazione alla diversità” incentrate sulla cosiddetta “teoria critica della razza”, che guarda alla storia del paese come prodotto esclusivo di conflitti razziali e di genere. Tale ideologia, di carattere marcatamente progressista, si è progressivamente imposta nel mondo accademico Usa a partire dagli anni Ottanta, e poi si è estesa agli ambienti aziendali e amministrativi tramite una serie di obblighi legislativi. Tra i concetti trasmessi tramite i corsi di “formazione alla diversità” c’è quello secondo cui i bianchi siano portatori intrinsechi di “privilegi” goduti ai danni delle minoranze etniche del paese; e che la mascolinità sia intrinsecamente negativa. L’ordine firmato da Trump è stato preceduto all’inizio di settembre da una nota della Casa Bianca, secondo cui le agenzie federali non potranno più utilizzare denaro dei contribuenti per finanziare “sessioni di propaganda anti-americana”. (Git)