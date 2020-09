Usa: Facebook ha smantellato un network cinese che faceva propaganda nel Sud-Est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha annunciato oggi di aver eliminato due network, composti da pagine e gruppi che facevano propaganda governativa pro-Pechino e a favore di altri governi del Sud-Est Asiatico. Lo riporta il sito di approfondimento "The Hill". Il primo, situato in Cina, si rivolgeva principalmente alle Filippine e ad altri paesi asiatici. Il network ha usato falsi account per diffondere messaggi sulle azioni navali cinesi nel Mar Cinese Meridionale, Hong Kong e in supporto del presidente filippino Rodrigo Duterte. Ha anche pubblicato contenuti negli Stati Uniti a sostegno o contro i contendenti presidenziali Joe Biden, Donald Trump e Pete Buttigieg. Tuttavia, il network "si è concentrato il meno e non ha ottenuto quasi nessun seguito" negli Stati Uniti. Gli individui dietro la rete hanno cercato di nascondere la loro identità, ma Facebook ha trovato collegamenti con persone della provincia del Fujian in Cina. Facebook ha eliminato 155 account Facebook, 11 pagine, nove gruppi e sei account Instagram affiliati alla rete. Il secondo network aveva origine nelle Filippine e spingeva contenuti a favore del presidente Rodrigo Duterte. (Nys)