Usa: Chelsea Clinton, Trump non costruisce fiducia nel vaccino anti-Covid

- Chelsea Clinton, figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e dell'ex segretario di Stato Hillary Clinton, oggi ha attaccato il presidente in carica Donald Trump per la sua risposta alla pandemia di coronavirus, definendolo "inconcepibile" che Trump abbia volutamente minimizzato la minaccia del virus. Gli Stati Uniti hanno raggiunto martedì una pietra miliare di 200.000 morti per il coronavirus, il più alto numero al mondo. "Lo biasimo [Trump] abbastanza fondamentalmente", ha detto Clinton, che è apparsa nello show "The View", per promuovere il suo nuovo libro per bambini. "Ha un palese disprezzo per la sanità e i consigli degli esperti", ha aggiunto Clinton. "Lo biasimo per non avere un piano nazionale trasparente per fare in modo che i nostri lavoratori in prima linea siano vaccinati, che i nostri anziani e i nostri pazienti compromessi dal punto di vista medico siano vaccinati e poi che il resto di noi sarà vaccinato".(Nys)