Usa: ex consigliere di Trump, siamo sempre più visti con commiserazione dagli altri paesi

- Fiona Hill, ex consigliere per la Russia del Presidente Trump, ha detto oggi che gli Stati Uniti sono "sempre più" visti come "oggetto di commiserazione" da altri paesi. Hill, che è stata testimone nelle udienze di impeachment di Trump, ha spiegato in un'intervista all'emittente "Cnn" che gli gli Stati Uniti non sono più visti come "il modello che una volta era per le popolazioni e i leader stranieri". " L'ex consigliere ha detto che le questioni interne degli Stati Uniti sono ciò che "sta davvero erodendo la nostra posizione". "Siamo sempre più visti come un oggetto di pietà anche dai nostri alleati, perché sono così scioccati da ciò che sta accadendo internamente, da come ci stiamo mangiando vivi con le nostre divisioni", ha detto. "Siamo noi a creare tutto questo", ha aggiunto. "Non sono i russi o i cinesi o chiunque altro. Siamo noi a fare questo a noi stessi".(Nys)