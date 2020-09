Uruguay: Lacalle Pou all'Onu, evitare indebolimento ulteriore del multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha rivolto oggi un appello alla comunità internazionale affinché la crisi globale derivata dall'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus non si rifletta in un ulteriore indebolimento del sistema basato sul multilateralismo. Lo ha detto intervenendo al dibattito generale della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo Lacalle Pou, l'attuale crisi "obbliga a ripensare il futuro con l'obiettivo di consolidare i successi ottenuti e prevenire nuove crisi". In questo senso, ha affermato il presidente sudamericano, "il cammino per la ripresa è sempre lo stesso: il multilateralismo e la ricerca di soluzioni sorrette da un quadro giuridico internazionale". "L'adesione pochi mesi fa dell'Uruguay all'alleanza per il multilateralismo lanciata da Germania e Francia, è solo un esempio dell'impegno del nostro paese con questa causa", ha aggiunto Lacalle Pou. L'Uruguay, ha sottolineato inoltre Lacalle Pou, "appoggia il ruolo dell'Organizzazione mondiale della salute e del sistema delle Nazioni Unite nel coordinamento della risposta globale alla pandemia". "Il mio paese ha aderito all'appello per l'accesso mondiale ed equo alle tecnologie nell'area della salute, ai medicinali e ai vaccini attraverso la condivisione della proprietà intellettuale e delle conoscenze in materia di prevenzione, di terapie, e risposta al Covid-19", ha aggiunto. (segue) (Brb)