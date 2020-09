Usa: Trump, il candidato alla Corte Suprema servirà per evitare truffe alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che il suo prossimo candidato alla Corte Suprema dovrebbe ricevere un voto prima delle elezioni di novembre, in modo che l'alta corte abbia nove giudici per risolvere le controversie elettorali. Lo riporta il sito "The Hill". "Abbiamo bisogno di nove giudici". Ne avete bisogno per i milioni di schede non richieste che stanno inviando. E' una truffa", ha detto Trump ai giornalisti del South Lawn della Casa Bianca. "E' una bufala. Lo sanno tutti, e i Democratici lo sanno meglio di chiunque altro. Quindi avrete bisogno di nove giudici lassù. Penso che sarà molto importante, perché quello che stanno facendo è una truffa con le schede". Sostituire il posto lasciato vacante da Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema, secondo Trump, per impedire ai Democratici di "seminare confusione" prima e durante il voto per le presidenziali.(Nys)