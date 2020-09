Coronavirus: Usa, almeno 40 mila casi nelle università tra personale e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo conteggio dell'emittente "Cnn" rivela che in tutte le università e i college statunitensi sono stati confermati almeno 40 mila casi di coronavirus tra studenti, docenti e personale. Con i semestri accademici autunnali in corso, le scuole hanno adottato approcci diversi. Alcune università, come Harvard e Johns Hopkins, stanno operando completamente in remoto per l'ultima parte del 2020. Altri istituti hanno deciso di riaprire adottando al contempo misure di salute pubblica basate sulla consulenza di esperti di malattie infettive e dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il sistema universitario della Georgia ha annunciato a luglio che tutti i campus affiliati devono implementare l'obbligo di indossare la maschera tra gli studenti e i docenti.(Nys)