Usa: Airbus presenta progetto per aerei a emissioni zero entro il 2035

- Airbus ha presentato al pubblico il progetto per un nuovo modello di aereo a zero emissioni che potrebbe debuttare entro il 2035. Lo riporta l'emittente "Cnn". Le emissioni di carbonio dell'aviazione sono una fonte importante di gas che riscaldano il pianeta, soltanto in parziale rallentamento con l'inizio della pandemia. Airbus ha presentato delle simulazioni grafiche di tre aerei che utilizzeranno l'idrogeno come principale fonte di energia, definendoli "una soluzione per il settore aerospaziale in modo da raggiungere i loro obiettivi a impatto climatico zero". Tra i modelli presentati si può vedere uno con "corpo ad ala mista" con un design "eccezionalmente ampio" che consente molteplici opzioni di stoccaggio dell'idrogeno. Gli altri sono un aereo a turboelica a corto raggio e un jet con una portata di oltre 2.000 miglia nautiche. Entrambi hanno un aspetto esteriore più simile a quello degli aerei passeggeri di oggi. "Airbus stima che l'idrogeno ha il potenziale di ridurre le emissioni di Co2 dell'aviazione fino al 50 per cento", si legge in un comunicato Con l'obiettivo operativo del 2035, Airbus ha detto che sta pianificando di testare le celle a combustibile a idrogeno e la tecnologia di combustione entro il 2025. (Nys)