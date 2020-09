Corea del Sud: presidente Moon promuove iniziativa regionale di contrasto al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha proposto oggi, 23 settembre, una iniziativa regionale estesa ai paesi dell’Asia Nord-orientale – Coree, Giappone, Cina e Mongolia – per il contrasto congiunto alla pandemia di coronavirus. L’iniziativa, battezzata “Iniziativa di cooperazione dell’Asia Nord-orientale per il controllo delle malattie infettive e la salute pubblica”, è stata presentata dal presidente sudcoreano nel corso di un discorso tenuto in video all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Moon ha evidenziato che l’iniziativa darebbe alla Corea del Nord un modo di “lavorare assieme alla comunità internazionale”. La pandemia di coronavirus, ha dichiarato il presidente sudcoreano, ha posto “un rischio per l’umanità peggiore di una guerra”. “La salute dei paesi a noi vicini è direttamente collegata alla nostra”, ha aggiunto Moon. (segue) (Git)