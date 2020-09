Corea del Sud: presidente Moon promuove iniziativa regionale di contrasto al coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha anche sollecitato la cooperazione globale per far fronte alle crisi economiche innescate dall’emergenza sanitaria, e per lo sviluppo e la distribuzione di vaccini. Infine, il presidente sudcoreano ha ricordato il 70mo anniversario della Guerra di Corea, combattuta dal 1950 al 1953 e conclusasi con un armistizio. Moon ha ribadito il proprio sostegno alla firma di una formale dichiarazione di pace tra le due Coree: “La pace nella Penisola Coreana garantirà la pace nell’Asia Nord-orientale, e innescherà anche mutamenti positivi nell’ordine mondiale”, ha detto il presidente. (Git)