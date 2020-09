Roma: Acea illumina la Piramide Cestia con simboli degli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Piano Industriale di Acea ha previsto investimenti riconducibili ai propri obiettivi di sostenibilità identificati dall’Agenda 2030 dell’Onu - ha dichiarato nella nota l’Amministratore delegato, Giuseppe Gola -. In particolare, sono stati posti in essere interventi volti a implementare la resilienza delle proprie infrastrutture elettriche e idriche con l’introduzione crescente delle tecnologie Iot e telecontrollo e azioni finalizzate alla riduzione di Co₂ nell’ambiente, contribuendo così alla lotta al cambiamento climatico. Importanti investimenti poi sono stati previsti in ambito di economia circolare, con lo sviluppo e l’acquisizione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti”. (segue) (Com)