Usa: ricerca, la pianificazione cinese ha danneggiato le imprese

- La pianificazione economica della Cina e gli aiuti statali di Pechino aumentato la competitività delle imprese cinesi nell'economia globale a diretto danno dell'industria statunitense, ha rilevato uno studio accademico. Lo riporta il sito "Axios". Secondo i ricercatori della Columbia University e del Boston College l'ascesa della politica industriale cinese non è stata una vittoria per tutti: per ogni 100 fabbriche aperte in Cina, 12,5 fabbriche statunitensi dello stesso settore hanno chiuso. I ricercatori hanno rilevato come gli "alti tassi di natalità" delle imprese cinesi - ovvero l'apertura di nuove fabbriche e aziende - hanno influito negativamente sull'occupazione negli Stati Uniti. (Nys)