Farnesina: i familiari dei pescatori italiani fermati in Libia incontrano l'Unità di Crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie dei familiari dei pescatori italiani fermati in Libia a seguito del sequestro dei motopescherecci "Medinea" e "Antartide sono stati oggi ricevuti alla Farnesina dal Capo dell'Unita di Crisi del Ministero. Lo si apprende da una nota del Ministero degli Esteri. La Farnesina si dichiara "in costante contatto" con i pescatori "fin dalle prime fasi del fermo". Durante l'incontro, svoltosi su indicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, la Farnesina ha confermato di continuare a lavorare sul caso senza sosta con tutti gli attori internazionali rilevanti. Il governo italiano e il ministero hanno ribadito il massimo impegno "per raggiungere più rapidamente possibile una positiva soluzione della vicenda". (Com)