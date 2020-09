Cina: Macron all'Onu chiede missione internazionale nello Xinjiang a favore minoranza uigura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria che una missione internazionale, sotto l'ombrello delle Nazioni Unite, si rechi in visita nella regione autonoma a maggioranza musulmana dello Xinjiang, nell’ovest della Cina, per valutare la situazione legata alla minoranza uigura. E' quanto chiesto dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "I diritti fondamentali non sono un'idea occidentale a cui ci si potrebbe opporre come interferenza, questi sono i principi della nostra organizzazione, sanciti in testi che gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno liberamente acconsentito a firmare e rispettare", ha detto Macron. "Questo è il motivo per cui la Francia ha chiesto che una missione internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite vada nello Xinjiang per tenere conto delle preoccupazioni che collettivamente abbiamo sulla situazione della minoranza musulmana uigura", ha aggiunto. (Nys)