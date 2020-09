© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Varie- Il presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 68 per mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 10.- Presentato a Roma l'accordo di affiliazione tra la Ugl-Unione generale del lavoro e l'Ana–Associazione nazionale ambulanti. Nasce così Ana-Ugl che rappresenterà a livello nazionale il primo sindacato di riferimento per l'ambulantato, gli operatori commerciali dei mercati, delle fiere e delle sagre. Presso la sala Manzoni del Centro Congressi Spazi Meeting, piazza della Pilotta n. 4 - Ore 10- Celebrazione del centenario della nascita e del 77° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare Salvo D’Acquisto, con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della stele del decorato. Parteciperà il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri e del fratello dell’Eroe, Alessandro D’Acquisto. Presso la Torre di Palidoro - Ore 10.- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta l'Accordo Quadro per la manutenzione del verde orizzontale. Presenti: l'assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini e il presidente della Commissione ambiente Daniele Diaco. Casa del Giardinaggio, Parco di San Placido, via Ardeatina 610 - ore 12.30 (Rer)