Cile: governo annuncia che non firmerà accordo regionale di Escazu su medio ambiente (2)

- La presa di posizione ufficiale del Cile avviene nello stesso giorno in cui il presidente Sebastian Pinera, nel suo intervento alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è riferito alla necessità di combattere la problematica globale del cambiamento climatico. Nel suo discorso Pinera ha sottolineato in questo senso l'impegno assunto dal suo paese a portare a termine entro il 2040 un piano di completa decarbonizzazione della sua matrice elettrica, ed ha affermato che il suo paese si trova all'avanguardia nella regione in materia di legislazione ambientale. Nonostante l'impegno che il governo dichiara di aver assunto sulla preservazione dell'ambiente il prodotto interno del paese dipende ancora per un 25 per cento circa dall'attività mineraria e dal suo indotto. Negli ultimi due anni, anche a causa dell'impatto ecologico di questa attività oltre agli effetti del cambiamento climatico sulle riserve d'acqua - i ghiacciai cileni hanno sofferto una riduzione della superficie pari all'8 per cento del totale negli ultimi cinque anni secondo cifre ufficiali - il paese è entrato in una situazione di emergenza idrica. (Brb)