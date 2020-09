Usa: Wall Street interrompe striscia negativa, bene l'hi-tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York ha interrotto la sua serie negativa, trainata dai titoli tecnologici. Tra gli indici principali, il Dow Jones è salito di 140 punti, o lo 0,5 per cento, mettendo fine a una striscia di tre giorni in perdita, mentre l'S&P 500 ha rotto un declino di quattro giorni con un aumento di 35 punti, o l'1,1 per cento. Il Nasdaq è salito invece di 185 punti, o l'1,7 per cento, con l'aumento delle azioni Amazon. Il rialzo, avviene in un mese generalmente triste per il mercato azionario, che è arretrato rispetto ai picchi record di agosto nei primi giorni di settembre. Secondo gli analisti, i mercati sono preoccupati per la precaria situazione economica causata dalla pandemia di coronavirus negli Stati Uniti e l'aumento dei casi in Europa. I colloqui tra Democratici e Repubblicani per un quinto pacchetto economico di aiuti per il Covid-19 hanno fatto pochi progressi, e i casi di coronavirus sia negli Stati Uniti che all'estero hanno visto un recente balzo in avanti. Gli Stati Uniti ieri hanno superato i 200 mila decessi attribuiti alla malattia, più di qualsiasi altro paese al mondo. (Nys)