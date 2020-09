Regno Unito: coronavirus, Johnson chiede a cittadini britannici di essere "risoluti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è rivolto alla nazione in un discorso trasmesso in diretta televisiva, invitando i cittadini inglesi a seguire le nuove regole restrittive imposte per il controllo dei contagi con "disciplina e dedizione". Nel corso dell'annuncio, Johnson ha anche messo in guardia circa il fatto che il governo potrebbe imporre nuove misure se quelle introdotte oggi non dovessero ottenere i risultati sperati nel ridurre il numero delle positività al virus, e le persone non dovessero osservarle scrupolosamente. Il primo ministro ha inoltre ribadito che le restrizioni potrebbero rimanere in vigore per un periodo di sei mesi. Johnson ha difeso l'introduzione delle nuove misure, definendole "robuste e proporzionate". Il primo ministro inoltre ha aggiunto, rivolgendosi a coloro nella comunità scientifica e politica britannica che propenderebbero per un approccio di auto-isolamento solo per le categorie a rischio, che "a coloro che sostengono che non abbiamo bisogno di queste misure, e dovremmo lasciare che le persone si prendano i propri rischi, rispondo che questi rischi non sono i nostri". (segue) (Rel)