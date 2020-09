Cile: governo annuncia che non firmerà accordo regionale di Escazu su medio ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha annunciato oggi che non aderirà all'accordo regionale di Escazu sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica e alla giustizia in materia ambientale. Lo ha fatto sapere attraverso un documento ufficiale, nel quale si afferma che il governo del Cile ritiene "sconveniente" la sottoscrizione dell'Accordo "in considerazione dell'ambiguità e dell'ampiezza delle sue definizioni, del suo carattere automatico, e del carattere obbligatorio delle sue norme che prevarrebbero sulla legislazione nazionale". Il trattato, prosegue il documento, "espone il paese a procedimenti legali presso tribunali internazionali" e "stabilisce "obblighi di difficile attuazione". In una conferenza stampa successiva alla divulgazione del documento il ministro degli Esteri cileno, Andres Allamand, ha ribadito le principali motivazioni del rifiuto a ratificare l'Accordo sostenendo che "fino ad oggi il testo non ha raccolto il numero minimo firme necessario alla sua convalida" e che "diversi paesi oltre al Cile, come il Messico, il Perù, la Colombia e l'Argentina, stanno ancora analizzando se aderire o meno". (segue) (Brb)