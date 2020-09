Coronavirus: Macron all'Onu, crisi impone cooperazione e soluzioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi sanitaria provocata dal coronavirus "impone la cooperazione e di inventare nuove soluzioni internazionali". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Credo nella scienza e nella conoscenza", ha detto il titolare dell'Eliseo, secondo il quale "l'umanità vincerà questa pandemia". Intanto, ogni paese dovrà "imparare a vivere con il virus", ha affermato Macron. "Tutte le sfide a cui eravamo confrontati sono state in alcuni mesi accentuate", ha ricordato il presidente francese, sottolineando che "la sola soluzione" arriverà dalla cooperazione. "Questa pandemia deve essere per la nostra organizzazione un elettroshock e il momento di un risveglio salvatore", ha poi aggiunto. Nell'ambito della crisi l'Unione europea ha compiuto "un passo storico di unità, di sovranità di solidarietà", ha dichiarato Macron, ricordando lo sforzo compiuto da Bruxelles in occasione del G20 per aiutare i suoi "partner africani" a "far fronte alla pandemia e alleggerire il fardello del debito che pesa sulle economie e mette il pericolo il futuro del continente". (Nys)