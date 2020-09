Rai: Capitanio (Lega), Tg1 imbarazzante, censura governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Capitanio, deputato Lega e segretario della Vigilanza Rai, sostiene che "ormai siamo alla follia" e in una nota spiega: "Un servizio del Tg1 spiega agli italiani che non bisogna usare la parola governatori, con uno snobismo centralistico da barzelletta. Peccato che, nello stesso servizio, l'esperto intervistato esordisca proprio con la parola governatori. Ma chi li guarda i servizi prima di mandarli in onda? Capiamo che - conclude Capitanio - al Tg del governo brucino le 15 regioni governate dal centrodestra, ma basta con questo giornalismo da dilettanti".(Com)