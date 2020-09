Medio Oriente: Macron all'Onu, da Parigi continua impegno dentro la coalizione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia in Medio Oriente continuerà ad essere impegnata all'interno della coalizione internazionale. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Abbiamo avuto una prima vittoria, la fine del Califfato territoriale", ma questo non significa "la fine della guerra nella regione", ha detto il capo dello Stato francese. "Continueremo a batterci contro tutti i terroristi nel quadro della coalizione internazionale e al fianco dei nostri partner regionali", ha poi aggiunto, ricordando "il ruolo che i combattenti curdi in Siria hanno avuto al fianco della coalizione contro l'Isis e i terroristi". Il presidente ha poi sottolineato il lavoro "essenziale" dell'Iraq "in questa lotta". La Francia "sostiene con forza tutte le iniziative che l'Iraq prende oggi e continuerà a prendere per la sua sovranità e il suo ruolo nella lotta la terrorismo", ha concluso il capo dell'Eliseo.(Nys)