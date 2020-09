Turchia-Francia: Erdogan chiede a Macron "approccio costruttivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un colloquio telefonico, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha inviato il suo omologo francese, Emmanuel Macron, ad avere un atteggiamento "costruttivo". Lo ha reso noto la presidenza di Istanbul, spiegando che al centro delle discussioni tra i due leader c'è stato il dossier riguardante la situazione nel Mediterraneo orientale, le relazioni con l'Unione europea. "Il presidente Erdogan ha detto che si aspettava buon senso e un atteggiamento costruttivo dalla Francia in questo processo", scrive la presidenza di Ankara in riferimento alle tensioni nella regione del Mediterraneo orientale emerse per lo sfruttamento degli idrocarburi. (Frp)