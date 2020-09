Usa: prevista Marcia delle donne contro decisione di Trump su Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione della Marcia delle Donne (Women's March) negli Stati Uniti sta pianificando una protesta nazionale il mese prossimo, contro il presidente Donald Trump e la sua decisione di riempire il posto del defunto giudice Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema prima delle prossime elezioni presidenziali. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Stiamo pianificando una massiccia marcia nazionale il 17 ottobre per inviare un messaggio inequivocabile della nostra feroce opposizione a Trump e al suo programma, compreso il suo tentativo di occupare il seggio di Ruth Bader Ginsburg", ha detto l'organizzazione in una pagina di raccolta fondi online per l'evento. L'organizzazione della Marcia delle Donne ha detto lunedì su Instagram che l'evento "invierà un chiaro messaggio che non permetteremo più a Trump e al Gop di mettere in pericolo le nostre vite". La prima Marcia delle donne - nel gennaio 2017, il giorno dopo l'inaugurazione di Trump - è stata stimata come la più grande protesta di un solo giorno nella storia degli Stati Uniti, attirando dai quattro ai cinque milioni di partecipanti in tutto il paese. La marcia ha avuto luogo ogni anno dell'amministrazione Trump, anche se la partecipazione è progressivamente diminuita rispetto al primo evento. (Nys)