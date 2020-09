Usa: delegazione governativa attesa in settimana in Grecia, Kosovo, Serbia e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo degli Stati Uniti guidata dall'amministratore delegato della International development finance corporation (Dfc), Adam Boehler, inizia un tour in Grecia, Kosovo, Serbia e Israele al 25 settembre per promuovere la cooperazione e lo sviluppo economico. Boehler sarà affiancato dal consigliere speciale del presidente, l'ambasciatore Serbia-Kosovo Richard Grenell; dal vice amministratore per l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) Bonnie Glick; presidente della Export-Import Bank degli Stati Uniti (Exim) Kimberly Reed; e altri rappresentanti governativi dei dipartimenti dell'Energia e del Commercio degli Stati Uniti. Il viaggio della delegazione arriva sulla scia degli storici accordi di Abramo tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein e dell'accordo di normalizzazione economica tra Serbia e Kosovo. Dfc, la Banca statunitense per lo sviluppo, facilita gli investimenti del settore privato e offre un'alternativa finanziaria basata su principi ai regimi autoritari. (segue) (Nys)