Usa: delegazione governativa attesa in settimana in Grecia, Kosovo, Serbia e Israele (2)

- Dfc lavora a stretto contatto con Usaid, Exim e altre agenzie governative per promuovere lo sviluppo e far avanzare la politica estera degli Stati Uniti attraverso i suoi strumenti di finanziamento. La delegazione promuoverà investimenti strategici che sostengono la diversità degli approvvigionamenti e rafforzeranno l'indipendenza energetica in Grecia e nel resto della regione. Dfc getterà anche le basi per l'apertura di un ufficio a Belgrado per facilitare l'attuazione di progetti che sosterranno la crescita economica nella regione. Dfc ed Exim hanno recentemente firmato lettere di interesse con Serbia e Kosovo per contribuire a finanziare gli importanti progetti individuati negli accordi siglati il 4 settembre. La delegazione valuterà anche le opportunità di espandere gli investimenti nella regione per rafforzare la stabilità e la cooperazione economica in Medio Oriente. (Nys)