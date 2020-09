Montenegro, Krivokapic a Nova: "Con Djukanovic cade l’ultimo bastione dell’autocrazia in Europa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 in Montenegro è caduto l’ultimo bastione dell’autocrazia europea: il paese sarà trasformato da un “regime ibrido” ad una democrazia pienamente funzionante. Lo afferma, in un’intervista ad “Agenzia Nova”, il leader del partito Per il futuro del Montenegro, Zdravko Krivokapic, che dopo le elezioni del 30 agosto è il personaggio più accreditato per guidare il nuovo governo nel paese balcanico. Dopo quasi 30 anni al potere, il Partito democratico dei socialisti (Dps), filo europeista e guidato dall'attuale capo dello Stato Milo Djukanovic, non ha ottenuto la maggioranza per poter governare: pur rimanendo primo partito con 30 seggi il Dps dovrebbe essere scalzato nei prossimi giorni dalla coalizione di orientamento filo serbo guidata proprio da Per il futuro del Montenegro (insieme a La Pace è la nostra nazione e Nero su Bianco), che ha ottenuto 41 seggi su 81 nel nuovo parlamento di Podgorica. “Il Montenegro vive un momento storico: per la prima volta nella storia c’è stato un cambio di governo tramite il voto popolare. Il Dps ha governato per 30 anni e, visto che non è altro che il Partito comunista del periodo di Tito con un altro nome, si può dire che è stato ininterrottamente al governo dal 1945”, osserva Krivokapic che si appresta con questo scenario ad una "coabitazione" proprio con Djukanovic, il grande sconfitto delle ultime elezioni parlamentari che rimarrà però presidente in carica fino al 2023.Secondo Krivokapic, in ogni caso, quanto avvenuto nelle ultime elezioni è “un cambiamento radicale di per sé: invece di raggiungere la democrazia e di istituire lo stato di diritto all’epoca della caduta del muro di Berlino come il resto dell’Europa orientale, l’ultimo bastione dell’autocrazia europea è caduto solo ora in Montenegro”. “Siamo ansiosi di completare quanto prima la transizione democratica e di istituire modifiche che garantiscano la libertà di stampa e l’uguaglianza di fronte alla legge, per contrastare la corruzione endemica e diffusa e per depoliticizzare le istituzioni. Invece di un regime ibrido, introdurremo una democrazia pienamente funzionante e faremo di questa piccola nazione uno Stato veramente moderno ed europeo”, afferma Krivokapic.La fine dei governi guidati dal Dps avviene a seguito delle prime elezioni parlamentari dopo l’adesione del Montenegro alla Nato nel 2017. “E’ vero che una parte significativa della popolazione montenegrina era contro l’adesione all’Alleanza atlantica e preferiva invece il proseguimento della neutralità militare”, osserva Krivokapic precisando tuttavia che l’appartenenza alla Nato “è diventata un fatto diplomatico e strategico difficile da modificare”. Secondo il leader di Per il futuro del Montenegro (Za buducnost Crne Gore), anche la vicenda dell’adesione alla Nato evidenzia che “il precedente governo non credeva nelle decisioni democratiche” in quanto “non ha mai permesso di votare sulla questione tramite un referendum popolare”. In ogni caso, secondo Krivokapic, non è stata questa la motivazione dell’esito elettorale considerando che il tema dell’adesione alla Nato non è stato centrale nell’ultima campagna. “Senza dubbio non ci saranno cambiamenti radicali nella politica estera, che è anche garantita dagli accordi firmati dai leader dei tre partiti che stanno per formare il nuovo governo”, assicura il probabile nuovo premier montenegrino aggiungendo: “Il Montenegro rimarrà parte della comunità euro-atlantica e intende contribuire al mantenimento della pace e della stabilità”.“Siamo uno dei paesi più piccoli in Europa e non abbiamo interesse nel prendere parte alle rivalità geopolitiche”, prosegue Krivokapic chiarendo che l’adesione all’Unione europea rimane un obiettivo di lungo termine per il suo paese. “E’ solo dopo questi grandi cambiamenti democratici, che vediamo un chiaro percorso verso l’adesione all’Ue. Sotto i precedenti governi, il Montenegro è stato solamente il leader nella lunghezza dei negoziati con Bruxelles, i più lunghi della storia dell’integrazione europea”, osserva il professore universitario che guida il partito Per il futuro del Montenegro. A suo modo di vedere, l’integrazione europea gode ancora di un vasto sostegno popolare in Montenegro e “non ci sta nessuno gruppo euroscettico nelle coalizione che formerà il nuovo governo”. “Certamente la data di adesione all’Ue non dipende solamente da noi, ma anche dalle dinamiche interne alla stessa Unione”, dichiara Krivokapic dicendosi “fiducioso” di poter fare la propria parte “in modo eccezionalmente rapido” e di poter concludere la fase dei negoziati di adesione “in un breve lasso di tempo”.Krivokapic affronta poi nell’intervista ad “Agenzia Nova” il tema della così detta legge sulla libertà religiosa, approvata nel dicembre 2019 dal parlamento di Podgorica, in base alla quale le comunità religiose del Montenegro sono tenute a produrre documenti attestanti il loro diritto alla proprietà dei beni immobiliari che detengono affinché non questi non vengano confiscati dallo Stato. “Questa legge è stato il vero problema che ha mobilitato gli elettori e li ha galvanizzati nell’opposizione al governo. E’ stato un tentativo dall’ex primo ministro e ora presidente Milo Djukanovic, che è stato al potere per oltre tre decenni, di attaccare le tradizioni secolari del paese e di sostituire l’antica Chiesa ortodossa con un’organizzazione religiosa a se stante, conquistando in questo modo il controllo totalitario della nazione”, denuncia il leader di Per il futuro del Montenegro osservando che il governo di Podgorica ha voluto anche “nazionalizzare le proprietà della Chiesa, alcune delle quali appartenevano alla Chiesa ortodossa sin dal Medioevo”. “La legge – annuncia Krivokapic – sarà cambiata appena possibile e sarà sostituita da una nuova versione moderna e secolare, una volta che ci sarà un accordo in materia tra le tre comunità religiose del Montenegro: la Chiesa ortodossa, la Chiesa cattolica romana, e la comunità islamica”.“Siamo pienamente impegnati a cambiare le prospettive per la popolazione montenegrina, a modernizzare il paese, a creare nuovi posti di lavoro e ad attrarre investimenti”, afferma poi Krivokapic nell’intervista chiarendo che il nuovo governo “ha molto poco interesse a modificare la linea di politica estera, se non per migliorare i rapporti con tutti i nostri paesi vicini”. “La normalizzazione dei nostri rapporti con la Serbia è una ‘conditio sine qua non’: si tratta del nostro più grande vicino, un paese che sentiamo strettamente vicino e che è anche un importante partner commerciale. Per quanto riguarda il Kosovo, non ci sarà un ritiro del riconoscimento della sua indipendenza, dato che non c’è una maggioranza che vuole procedere con questo tipo d’azione. Per questo la politica estera rimarrà senza cambiamenti nei confronti di Pristina”, dichiara il politico montenegrino.Il probabile nuovo capo del governo di Podgorica traccia poi un quadro dell’azione per rilanciare l’economia. “Tanti governi consecutivi di Djukanovic sono riusciti a deindustrializzare il paese, lasciandolo dipendente da solo settore dei servizi, innanzitutto dal turismo, vendendo d’altra parte molte delle sue preziose risorse”, evidenzia Krivokapic aggiungendo: “Dal momento che la pandemia ha provocato un collasso del mercato turistico e poiché il nepotismo di routine, la criminalità organizzata e la corruzione hanno indebolito l’economia per decenni, ci troviamo in una situazione molto difficile”. Secondo il politico montenegrino, si tratta di una situazione difficile “ma non senza soluzione”. “Intendiamo rinegoziare i prestiti che Djukanovic ha contratto con le banche cinesi – annuncia il leader politico montenegrino –, fare sforzi urgenti per diversificare l’economia per renderla meno dipendente dal turismo, razionalizzare la spesa e diminuire la disoccupazione. Siamo fiduciosi che la contrazione economica senza precedenti provocata dalle precedenti autorità possa essere fermata e invertita, nonostante il pedaggio che sarà dovuto a causa delle conseguenze economiche della pandemia”.Krivokapic tocca infine il tema della cooperazione economica tra Montenegro e Italia. “La cooperazione economica ed i legami tra i nostri due paesi Adriatici vanno indietro nei secoli”, sottolinea ricordando l’importanza del cavo sottomarino di 423 chilometri tra i due paesi, operato dalla società italiana Terna, che collega le reti elettriche dell’Italia e dei Balcani occidentali, e le “promettenti” esplorazioni offshore che sta conducendo l’italiana Eni (nell'area offshore del Montenegro). “Siamo molto impressionati dagli sforzi e dall’esperienza delle società italiane coinvolte in entrambi questi progetti”, afferma. ”Comunque, per quanto importante sia il settore dell’energia, data la vicinanza e le possibilità, ci sono diverse altre aree sulle quali Italia e Montenegro possono cooperare”, dichiara Krivokapic secondo cui “non c’è motivo per cui l’Italia non possa diventare uno dei nostri migliori partner commerciali, gli investimenti che generano profitti nelle nuove tecnologie o nell’agricoltura non possano essere italiani, e i turisti italiani non possano trascorrere le loro vacanze in numeri maggiori in un paese vicino nel quale è conosciuta la loro lingua e il loro paese viene amato e ammirato”. (Pav)