Venezuela: oltre 500 venezuelani bloccati in Spagna da marzo chiedono volo umanitario per tornare nel Paese

- Un gruppo di oltre 500 cittadini venezuelani bloccati in Spagna a causa della pandemia di coronavirus ha chiesto di potere rientrare in Venezuala grazie ad un volo umanitario. Lo riferisce il portale "Venezuela Migrante", servizio di comunicazione per i venezuelani all'estero. Il gruppo di turisti ha fatto presente di essere in attesa da sette mesi di potere tornare nel Paese per via della sospensione dei voli dalla Spagna verso il Venezuela, dallo scorso 13 marzo, per via delle restrizioni dovute al contrasto della pandemia da Covid-19. Il gruppo di cittadini venezuelani che si trovano in Spagna in possesso di un biglietto di ritorno già prenotato, hanno chiesto aiuto al consolato per facilitare il loro rimpatrio. A Tenerife e Madrid, un altro gruppo di cittadini venezuelani ha fatto appello per potere tornare in patria. Lo stesso è accaduto in altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Colombia, dove, riferisce il portale, alcuni cittadini venezuali hanno dovuto pernottare in aeroporto per l'impossibilità di trovare un luogo dove pernottare. (Brb)