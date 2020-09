Usa: due terzi pensano che le città sono "sotto assedio" da parte dei manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa due terzi degli statunitensi hanno dichiarato di credere che le città degli Stati Uniti siano "sotto assedio" da parte di manifestanti e contromanifestanti, secondo un sondaggio Usa Today/Ipsos pubblicato oggi. Il sessantaquattro per cento degli intervistati ha condiviso questa affermazione, con una forte divisione tra i partiti politici. L'83 per cento dei repubblicani ha dichiarato di credere che le città statunitensi siano sotto assedio mentre solo il 48 per cento dei democratici ha dichiarato di essere d'accordo. Il sondaggio ha rilevato che il punto di vista è stato diviso anche tra gli statunitensi intervistati nelle città urbane (al 59 d'accordo con l'idea che le città siano sotto assedio) e quelli delle aree rurali (71 per cento).(Nys)