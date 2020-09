Iran: Macron all'Onu, Parigi non accetterà violazioni di Teheran ad Accordi di Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia, insieme alla Germania e la Regno Unito, "manterrà le esigenze di messa in atto piena e intera" dell'Accordo di Vienna sul nucleare iraniano e "non accetterà le violazioni commesse" da Teheran. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Parigi non transigerà "sull'attivazione di un meccanismo che gli Stati Uniti", uscendo dall'accordo, "non sono in potere di attivare", ha detto il titolare dell'Eliseo. Questo rappresenterebbe una minaccia "all'unità del Consiglio di Sicurezza (Onu), all'integrità delle sue decisioni" e rischierebbe di "aggravare ancora le tensioni nella regione", ha detto Macron. (Frp)