Germania: caso Wirecard, i tanti misteri attorno al lobbista Fritsche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incaricato del governo federale per i servizi segreti dal 2014 al 2018, lobbista per Wirceard, consulente del ministero dell'Interno austriaco per la ristrutturazione dell'intelligence nel 2019. La figura di Klaus-Dieter Fritsche, esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) è avvolta nel mistero, al riparo di una cortina fumogena che ora pare ispessirsi. Da un'inchiesta dell'emittente televisiva “Zdf” è, infatti, emerso che, a maggio scorso, Fritsche ha presentato domanda per un incarico al ministero dell'Interno di Vienna, relativo a “ulteriori consulenze sulla riforma dell'organizzazione strutturale e procedurale” dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione e la lotta al terrorismo dell'Austria (Bvt). Tuttavia, come evidenzia “Zdf”, al dicastero “nessuno sa” quali siano effettivamente i compiti di Fritsche. Dalla Cancelleria austriaca fanno, invece, sapere che a Fritsche “sono state chieste ulteriori informazioni, non ancora disponibili”. A destare sospetti sono gli intrecci tra gli incarichi pubblici e privati di Fritsche. Nel 2019, l'esponente della Csu ha lavorato alla riforma dell'intelligence austriaca quando il ministero dell'Interno era retto da Herbert Kickl nel governo del cancelliere Sebastian Kurz, formato da Partito popolare austriaco (Ovp) e Partito della libertà austriaco (Fpo). (segue) (Geb)