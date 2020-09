Germania: caso Wirecard, i tanti misteri attorno al lobbista Fritsche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della società tedesca di servizi per la finanza che ha dichiarato fallimento il 25 giugno scorso, dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Sul caso ha aperto un'inchiesta la procura di Monaco di Baviera, che indaga per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Al Bundestag (parlamento federale tedesco) è stato avviato l'iter per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sugli aspetti politici del caso Wirecard. L'obiettivo è fare luce sulle presunte omissioni del governo centrale di Berlino e dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) nella vicenda. In particolare, il ministero delle Finanze e il Bafin sono accusati di negligenza nella supervisione di Wirecard. L'opposizione ha poi denunciato i contatti tra la Cancelleria federale e la società. In tale contesto riappare Fritsche, che avrebbe avuto un ruolo nel promuovere gli interessi di Wirecard presso il governo federale, medesima funzione svolta nello stesso periodo da Karl-Theodor von und zu Guttenberg, ministro della Difesa dal 2009 al 2011 poi consulente dell'azienda. (Geb)