Amministrative: Viminale, non eliminare dispositivi sicurezza avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno ha inviato oggi una circolare ai prefetti per sensibilizzare le amministrazioni comunali a non eliminare i dispositivi di protezione individuali eventualmente avanzati al termine della tornata elettorale. Nella circolare il Viminale invita i prefetti a sensibilizzare i sindaci affinché, all’esito della tornata elettorale e dell’eventuale turno di ballottaggio, questo materiale non vada eliminato e si valuti la possibilità di lasciarlo, eventualmente, nella disponibilità delle istituzioni scolastiche che hanno ospitato le sezioni elettorali. (Rin)